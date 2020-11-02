Шмыгаль отчитается в Раде 6 ноября, - Разумков
Премьер-министр Денис Шмыгаль выступит в Верховной раде в пятницу, 6 ноября. Парламентарии пригласили его отчитаться на часе вопросов к правительству.
Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета ВР.
"На час вопросов к правительству приглашаем премьер-министра по вопросу о ситуации, связанной с реализации государственной политики в борьбе с COVID-19, и другим вопросам, связанным с экономическими вопросами бюджета", - отметил спикер Рады.
Напомним, парламент также заслушает министра здравоохранения Максима Степанова во вторник, 3 ноября. Министра вызвали из-за обострения ситуации с коронавирусом в Украине.
Как писало РБК-Украина, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что зимой ситуация с коронавирусом в Украине ухудшится. Соответствующие выводы делают в министерстве, исходя из динамики заболеваемости.
Отметим также, первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук заявил, что на этой неделе будут представлены результаты аудита государства. По словам замспикера ВР, это позволит увидеть, в каком состоянии экономического развития Украина находится сейчас.