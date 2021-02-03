Комитет Рады поддержал решение СНБО о санкциях против трех телеканалов

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал санкции против народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний. Решение принято 3 февраля.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Решение поддержали единогласно, отметила она.

"Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно выразил поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ", - сообщила Безуглая.

Напомним, Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал РБК-Украина, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы возобновить вещание.

Также источники издания в правоохранительных органах сообщили, что Украина ввела санкции против самолетов народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.