Почему не продлили локдаун в Украине: в Минздраве объяснили

В Украине решили не продлевать локдаун. В Минздраве рассказали, почему решили не продлевать январские ограничения, причиной есть лучшая статистика по коронавирусу.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Своим путем. Почему в Европе ужесточают карантин, а в Украине ослабляют".

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии изданию рассказал, что пока медицинская система Украины справляется с нагрузкой: в больницах достаточно свободных коек.

"Введение более жестких ограничений позволило нам сдержать стремительный рост заболеваемости, как это происходило и в других европейских странах", - объяснил Ляшко.

Как объяснил РБК-Украина глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, Минздрав опирался на статистику.

"Имеющаяся статистика, по словам министра, позволяет выйти из режима усиленного карантина и вернуться к адаптивному", - рассказал Радуцкий.

Он уточнил, что на встрече с министром здравоохранения Максимом Степановым неделю назад у депутатов возникли вопросы насчет правдивости статистики: не связан ли небольшой суточный прирост больных с недостаточным количеством проведенных тестов.

"Но министр объяснил, что сейчас при легком течении заболевания пациентов обследуют с помощью экспресс-тестов на антиген. А они не попадают в общую статистику по ПЦР и ИФА тестам. Из этого, по словам министра, также следует, что число тяжелобольных снижается", - отметил Радуцкий.

Напомним, эксперты оценили эффективность январского локдауна, их мнения разделились.