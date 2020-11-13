Карантин выходного дня: какие города отказались ужесточать ограничения

В Украине ряд городов отказались вводить карантин выходного дня, объясняя это тяжелыми последствиями для их экономики. Центральная власть отреагировала и заявила, что у мэров нет полномочий запрещать действие решений правительства, какая ситуация в регионах - в материале РБК-Украина.

По состоянию на сейчас отказались усиливать карантин: Львов, Мукачево, Черкассы, Тернополь, Краматорск, Славянск, Ровно, Житомир, Мариуполь.

Главы этих городов считают, что ужесточение карантина в таком виде неэффективное, но последствия для городского бюджета значительные.

Кроме того, в регионах продолжают выступать против введения жесткого карантина на выходные. Сегодня вышли на митинг в Харькове, Запорожье, Черкассах, Кременчуге.

Отметим, карантин выходного дня предусматривает запрет на работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, театров и массовых мероприятий. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Остаются работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами; финансовые учреждения, СТО, доставка еды. В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов возмутился заявлением сети торговых центров "Эпицентр" о карантине выходного дня.