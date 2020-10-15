Канада ввела дополнительные санкции против Беларуси

Канада ввела дополнительные санкции против белорусских чиновников. Новые санкции поддерживают попытки международного сообщества по поиску дипломатического разрешения кризиса в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

Канада ввела санкции против 11 белорусских чиновников 29 сентября. Обновленный санкционный список согласован со списками ЕС и США.

"Дополнительные санкции вводятся в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершенные в Беларуси. Цель санкций - оказать международное давление на правительство Беларуси для мирного разрешения текущего кризиса путем переговоров", - говорится в заявлении.

Напомним, в Евросоюзе приняли решение о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Отметим, Евросоюз ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников.

Вместе с тем, Министерство иностранных дел Беларуси не видит целесообразности сохранения дипломатических отношений с Европейским Союзом, если и в дальнейшем будут вводиться санкции против белорусской власти.