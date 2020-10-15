ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Канада ввела дополнительные санкции против Беларуси

Новина українською → Оттава, Четверг 15 октября 2020 14:55
Канада ввела дополнительные санкции против Беларуси Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Канада ввела дополнительные санкции против белорусских чиновников. Новые санкции поддерживают попытки международного сообщества по поиску дипломатического разрешения кризиса в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

Канада ввела санкции против 11 белорусских чиновников 29 сентября. Обновленный санкционный список согласован со списками ЕС и США.

"Дополнительные санкции вводятся в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершенные в Беларуси. Цель санкций - оказать международное давление на правительство Беларуси для мирного разрешения текущего кризиса путем переговоров", - говорится в заявлении.

Напомним, в Евросоюзе приняли решение о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Отметим, Евросоюз ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников.

Вместе с тем, Министерство иностранных дел Беларуси не видит целесообразности сохранения дипломатических отношений с Европейским Союзом, если и в дальнейшем будут вводиться санкции против белорусской власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Канада Беларусь Санкции
NEWS
У Зеленского назвали пять возможных вопросов всеукраинского опроса
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора У Зеленского назвали пять возможных вопросов всеукраинского опроса
DAILY
Битва за Львов: кто сразится с Садовым за контроль над городом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Львов: кто сразится с Садовым за контроль над городом