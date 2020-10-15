Канада ввела додаткові санкції проти Білорусі

Канада ввела додаткові санкції проти білоруських чиновників. Нові санкції підтримують спроби міжнародного співтовариства з пошуку дипломатичного вирішення кризи в Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Канади.

Канада ввела санкції проти 11 білоруських чиновників 29 вересня. Оновлений санкційний список узгоджений зі списками ЄС і США.

"Додаткові санкції вводяться у відповідь на грубі і систематичні порушення прав людини, вчинені в Білорусі. Мета санкцій - надати міжнародний тиск на уряд Білорусі для мирного вирішення поточної кризи шляхом переговорів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в Євросоюзі прийняли рішення про введення санкцій проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Зазначимо, Євросоюз запровадив санкції проти Білорусі, у списку санкцій знаходяться 40 чиновників.

Разом з тим, Міністерство закордонних справ Білорусі не бачить доцільності збереження дипломатичних відносин з Європейським Союзом, якщо і надалі будуть вводитися санкції проти білоруської влади.