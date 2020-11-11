UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине вернули общенациональный карантин. Зон больше не будет

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине из-за коронавируса. Принято постановление Минздрава.

Соответствующее решение правительство приняло сегодня на заседании.

Запрещают массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполненность более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте. Запрет дискотек, заведений питания с организацией досуга, работу после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе; плановых госпитализаций.

Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.

Запрещена работа после 22 до 7:00 кафе и ресторанов, кроме адресной доставки и заказ на вынос.

Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно только на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.

Кроме того, посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему с одетыми средствами индивидуальной защиты, которые прикрывают рот и нос.

Самые читаемые новости

Также вводится время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.

В Украине также ввели карантин выходного дня. Вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть каждый уик-энд.

Более детально о том, что собой представляет карантин выходного дня в материале РБК-Украина.

Также Минздрав назвал сроки действия карантина выходного дня.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство здравоохранения Украиныкарантин