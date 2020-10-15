Зеленский назначил новую главу Черниговской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новую главу Черниговской областной государственной администрации. Ею стала Анна Коваленко.
Об этом он заявил на брифинге во время рабочей поездки в Черниговскую область.
Зеленский отметил, что Коваленко будет единственной женщиной в стране, которая возглавляет область.
"Рад представить новую руководительницу Черниговской ОГА", - заявил он.
В конце сентября Кабмин принял решение о согласовании кандидатуры Анны Коваленко на должность главы Черниговской областной государственной администрации.
Анна Коваленко была советницей бывшего министра информационной политики и министров обороны.
В сентябре 2019 года Коваленко стала заместителем главы Офиса президента. Тогда парламент досрочно прекратил полномочия нардепа Анны Коваленко в связи с назначением на должность.
В апреле Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента. Сама же Коваленко стала заместителем министра по развитию общин и территорий.
Ранее правительство согласовало увольнение главы Черниговской областной госадминистрации Андрея Прокопенко с этой должности.