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Кабмин переходит в онлайн-режим

Новина українською → Киев, Среда 21 октября 2020 15:35
Кабмин переходит в онлайн-режим Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Кабинет министров будет работать в дистанционном режиме со следующей недели. Онлайн, в том числе, будут проходить и заседания правительства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что приглашенным на сегодняшнее заседание чиновникам предлагалось работать в онлайн-режиме.

"Со следующей недели правительственные совещания и правительство мы переведем полностью в онлайн. Такое требование времени", - сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной раде принять законопроект, который урегулирует положения о дистанционной работе украинцев. Соответствующий проект закона №4051 рекомендуется принять за основу.

Напомним, в Украине продолжается рост заболеваемости. Утром в среду Минздрав сообщил об очередном антирекорде - 6719 новых случаев. Также было зафиксировано самое большое количество смертей - 141 пациент умер.

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