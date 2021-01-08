Годовщина катастрофы МАУ в Иране: что нужно знать

Ровно год назад, 8 января 2020 в Иране произошло крушение самолета МАУ. Пассажирский борт был сбит двумя ракетами иранских военных. В результате погибло 176 человек, среди которых 11 украинцев. Расследование до сих пор не завершено, а переговоры с Ираном затягиваются. Более подробно - в материале РБК-Украина.

Катастрофа МАУ: что известно спустя год

По версии иранской стороны, крушение пассажирского самолета под Тегераном в январе прошлого года произошло из-за "человеческой фактора".

Комплекс ПВО не был перенастроен после того, как его перемещали. Поэтому оператор идентифицировал самолет как вражескую цель, которая двигалась в сторону Тегерана. Не получив ответа от координационного центра, он запустил первую ракету по самолету, а затем вторую. Однако борт МАУ вылетал из городского аэропорта, а не наоборот.

В ходе расследования причин авиакатастрофы прошло уже три раунда переговоров между Украиной и Ираном.

29 июля Тегеран согласился на выплату компенсаций семьям погибших. Во втором раунде сторонам не удалось достигнуть прогресса. В генпрокуратуре Украины обвинили Иран в затягивании расследования и игнорировании запросов о сотрудничестве.

Накануне годовщины катастрофы глава МИД Дмитрий Кулеба констатировал, что переговорный процесс стал провалом. Иранская сторона не выполнила договоренностей, в результате чего не удалось достигнуть того результата, на который рассчитывала Украина.

31 декабря 2020 года Иран все же передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы. О его готовности заявляли на протяжении нескольких недель ранее. В МИД отметили важность этого этапа для дальнейшего сотрудничества сторон.

Фото: Boeing 737 упал в 15 км от Тегерана (twitter.com/AlexInAir)

Установление причин трагедии

Власти Ирана взяли ответственность за крушение самолета "Международных авиалиний Украины" спустя 3 суток после случившегося. Генштаб вооруженных сил признал, что Boeing 737 был сбит ракетами Корпуса "Стражей Исламской революции".

Для расследования причин катастрофы была создана специальная группа иранских экспертов, также на месте крушения работали представители ГСЧС, МВД, Нацполиции Украины. Однако несмотря на предложение украинской стороны о совместных следственных действиях, они не проводились. Также Иран длительное время не согласовывал дату начала переговоров с Украиной.

Более полугода понадобилось на расшифровку "черных" ящиков. Сначала иранская сторона отказалась передавать их компании Boeing, объявив что расшифровку проведет государственная лаборатория, затем данный процесс приостановили из-за пандемии COVID-19.

В то же время Украина договорилась о привлечении специалистов из Франции для обработки данных с бортовых самописцев. Иран согласился на переговоры по "черным ящикам" только спустя 6 месяцев после крушения. Расшифровку провели французские специалисты 20 июля 2020. Стенограмма подтвердила факт внешнего вмешательства в работу самолета.

Технический отчет о катастрофе

В декабре 2020 Иран заявил о завершении расследования катастрофы под Тегераном, а также что все следственные мероприятия были проведены профессионально и беспристрастно. По словам представителей правительства, отчет на английском языке разослан всем заинтересованным сторонам.

В МИД Украины подтвердили получение документа 31 декабря. С этого момента у украинской стороны есть еще 60 дней, чтобы внести замечания и предложения. После этого у Ирана будет месяц на его доработку. Отчет обнародуют только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации.

В министерстве иностранных дел заявили, что комментировать содержание отчета на данный момент рано. "Пока есть факт его получения, далее анализ покажет, насколько он нас удовлетворяет с точки зрения объективности и беспристрастности", - отметил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

Ранее Енин рассказал, что отчет по техническому расследованию является финальным документом, на котором в дальнейшем будет базироваться как уголовное расследование, так и определение размеров компенсаций.

Данный документ должен содержать выводы о техническом состоянии самолета, действий пилотов, взаимодействии иранских гражданских специалистов тегеранского аэропорта и военных, которые отвечали за ПВО.

Фото: на месте падения самолета (twitter.com/AgenciaTelam)

Иран выплатит по 150 тысяч долларов семьям погибших

Родственники погибших в авиакатастрофе под Тегераном получат компенсацию в размере 150 тысяч долларов или эквивалентную сумму в других валютах.

Правительство Ирана поручило провести выплаты в кратчайшие сроки. В постановлении также отмечается, что компенсация должны быть предоставлена всем "без какой-либо дискриминации по национальности и гражданству" в соответствии с законами стран. На это заявление в МИД Украины отметили, что размер компенсаций необходимо определять путем переговоров.

При этом ранее предполагалось выделение 200 млн евро для выплат родным погибших из госбюджета Ирана, но правительство отказалось от данной инициативы из-за внутренних дискуссий в обществе.

Виновные все еще не наказаны

В мае 2020 в министерстве обороны Ирана заявили, что виновным в катастрофе является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" от командного центра в сложившихся на тот момент условиях.

Иранская сторона также заявила об аресте 6 подозреваемых в крушении самолета МАУ под Тегераном. Статьи, которые им инкриминируют, предусматривают до 3 лет лишения свободы.

Однако украинских следователей не допустили к проведению допроса задержанных лиц, ссылаясь на государственную военную тайну. Иран также отклонил призывы Украины о пожизненном заключении виновных в уничтожении самолета.

Фото: обломки самолета МАУ (t.me/op_ua)

Украина может обратиться в суд ООН

В случае если переговорный процесс с Ираном зайдет в тупик, Украина намерена использовать все возможные механизмы для защиты правовых интересов, в том числе и суд ООН.

Основной целью является привлечение всех виновных к ответственности, и украинская сторона будет настаивать на этом с помощью международных площадок и медиа. Как заявил замглавы МИД Евгений Енин, Ирану продолжат напоминать о необходимости:

провести объективное и беспристрастное техническое расследование обстоятельств катастрофы;

привлечь к уголовной ответственности всю цепочку чиновников и военнослужащих, независимо от их должностей;

гарантировать неповторение подобных инцидентов в будущем;

обеспечить достойный уровень компенсаций семьям погибших вне зависимости от их национальности.

Погибшим членам экипажа присвоено звание Героя Украины

Девять членов экипажа разбившегося самолета МАУ получили звание Героя Украины посмертно.

29 декабря 2020 Владимир Зеленский присвоил почетное звание с вручением ордена "Золотая звезда" командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко, командиру воздушного судна - пилоту-инструктору Алексею Наумкину, второму пилоту Сергею Хоменко, старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову, бортпроводникам Денису Лыхны, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб.

Фото: прощание с погибшими (t.me/op_ua)

Хронология авиакатастрофы МАУ

Крушение самолета Boeing 737 произошло ранним утром 8 января 2020 года. Воздушный борт "Международных авиалиний Украины" осуществлял рейс PS752 по маршруту "Тегеран - Киев". Самолет был одним из самых новых во флоте МАУ, находился в эксплуатации 3,5 года и последнее техобслуживание прошел за два дня до трагедии.

Спустя несколько минут после взлета связь с авиалайнером прервалась. Он упал в 15 км от аэропорта столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров из Ирана, Канады, Швеции, Украины (2 человека), Афганистана, Великобритании, а также 9 украинцев - членов экипажа. Все 176 человек погибли.

Катастрофа МАУ стала первой в истории авиакомпании и одной из крупнейших 50 катастроф в истории мировой авиации.

Власти Ирана трое суток отрицали ракетную атаку на самолет, несмотря на данные разведки нескольких стран о том, что лайнер был сбит иранской ПВО. По самолету выпустили две ракеты класса "земля-воздух".

Только 11 января президент Хасан Рухани заявил, что катастрофа произошла из-за "человеческой ошибки". Оператор ПВО принял решение о запуске ракет, не получив подтверждения от командного центра.