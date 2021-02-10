Украина просит Канаду предоставить аудиозапись из дела о катастрофе МАУ
Украинская сторона направит Канаде запрос о правовой помощи по делу о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") в Иране. Киев хочет заполучить скандальную запись с разговором высокопоставленных иранских чиновников.
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.
Сообщается, что на записи может содержаться информация о том, что Иран мог преднамеренно сбить украинский самолет. По словам замглавы Офиса генпрокурора Гюндуза Мамедова, это будет уже четвертый запрос канадской стороне по этому делу.
"Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно", - добавил он.
Напомним, сегодня канадское издание CBC News заявило, что у следствия есть запись с голосом министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который якобы обсуждал возможность того, катастрофа МАУ была преднамеренным актом.
Иран уже опроверг версию умышленной атаки на украинский самолет МАУ.