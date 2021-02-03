"Инструмент пропаганды": у Зеленского объяснили блокировку NewsOne и ZIK

У президента Украины Владимира Зеленского заявили, что блокирование телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. Эти каналы являются инструментом пропаганды.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

По ее словам, уже подтверждено финансирование этих каналов из России и, что эти каналы стали одним из инструментов войны против Украины.

"Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения. Но они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, которая нарушила суверенитет и государственные границы Украины", - написала она.

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Facebook написал, что эти телеканалы транслируют пропаганду.

"Пул Медведчука - это совсем не журналистика, не информация, не конкуренция точек зрения, не объективная дискуссия. Но это чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда", - написал он.

По его словам, они агрессивно и открыто продвигали ценности государства РФ.

"Изо дня в день годами данная условная группа активно атаковала ценности суверенного государства, пытаясь доказать его несостоятельность и посеять у нас тотальное разочарование в самих себе", - отметил он.

Напомним, глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко отреагировал на введение санкций против трех телеканалов. По его словам, они иностранная пропагандистская машина.

Отметим, телеканалы ZIK и Newsone прекратили свое вещание.