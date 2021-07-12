ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский о привлечении США к урегулированию на Донбассе: это вопрос переговоров

Новина українською →
Берлин, Понедельник 12 июля 2021 20:36
Зеленский о привлечении США к урегулированию на Донбассе: это вопрос переговоров Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский хочет привлечения Соединенных Штатов Америки к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Донбассе. Глава государства планирует обсудить это с лидерами США и Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского в Берлине.

По словам Зеленского, он еще не успел обсудить вопрос привлечения США к урегулированию на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель, но это в планах его визита в Берлин.

"О привлечении Байдена к нормандскому формату. Мы еще не успели об этом говорить. Я хотел бы, чтобы США помогали нам в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. Это будет в нормандском формате, если участники будут "За" или это будет в другом формате. Это вопрос переговоров. У меня будет встреча с Байденом, я также буду поднимать этот вопрос ", - сказал президент.

Напомним, ранее Зеленский не исключал, что ради привлечения США к урегулированию на Донбассе может быть создан новый формат переговоров.

В России также допускали возможность участия США в переговорах по Донбассу, но с условием.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Донбасс Джозеф Байден переговоры Ангела Меркель
NEWS
Путин написал статью об Украине и назвал ее "детищем советской эпохи"
Путин написал статью об Украине и назвал ее "детищем советской эпохи"
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью