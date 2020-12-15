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Госбюджет-2021 и статус Донбасса: что сегодня рассмотрит Рада

Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о государственном бюджете страны на 2021 год. Также нардепы рассмотрят внесение изменений в Бюджетный кодекс.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также в повестке дня внесение изменений в закон относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Нардепы будут голосовать за включение в повестку дня и принятие решения относительно особого статуса Донбасса и изменений в закон "О предотвращении коррупции".

Сегодня парламентарии рассмотрят проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Вчера источник РБК-Украина в "Слуге народа" сообщил, что в Раде наберется достаточное количество голосов для принятия законопроекта о госбюджете на 2021 год.

Также в комментарии изданию заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что документ не будут принимать во время так называемой "бюджетной ночи".

Напомним, в первом чтении проект госбюджета на 2021 год, кроме "Слуги народа" поддержали "Батькивщина", группа "Доверие" и группа "За майбутне". Также документ поддержали 11 внефракционных депутатов.

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