Евросоюз исключил Арбузова и Табачника из санкционного списка

"Послы ЕС согласились продлить санкции против 177 человек и 48 субъектов на 6 месяцев, обвиняемых в подрыве территориальной целостности Украины. Арбузов и Табачник исключены из списка", - написал Йозвяк.

Отметим, Арбузов был и.о. премьер-министра с 28 января по 27 февраля 2014 года. Табачник занимал пост министра образования и науки с 28 февраля 2013 года по 23 февраля 2014 года.