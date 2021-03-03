Євросоюз виключив Арбузова і Табачника з санкційного списку

"Посли ЄС погодилися продовжити санкції проти 177 осіб і 48 суб'єктів на 6 місяців, обвинувачених в підриві територіальної цілісності України. Арбузов і Табачник виключені зі списку", - написав Йозвяк.

Зазначимо, Арбузов був в. о. прем'єр-міністра з 28 січня по 27 лютого 2014 року. Табачник займав пост міністра освіти і науки з 28 лютого 2013 року по 23 лютого 2014 року.