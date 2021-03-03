Євросоюз виключив Арбузова і Табачника з санкційного списку

Посли Європейського союзу затвердили продовження індивідуальних санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення. При цьому зі списку виключили екс-прем'єр-міністра Сергія Арбузова і колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.
Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС погодилися продовжити санкції проти 177 осіб і 48 суб'єктів на 6 місяців, обвинувачених в підриві територіальної цілісності України. Арбузов і Табачник виключені зі списку", - написав Йозвяк.
Зазначимо, Арбузов був в. о. прем'єр-міністра з 28 січня по 27 лютого 2014 року. Табачник займав пост міністра освіти і науки з 28 лютого 2013 року по 23 лютого 2014 року.
Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, в ЄС погодили продовження до 15 вересня 2021 року дії персональних санкцій проти Віктора Януковича і його оточення.
Раніше повідомлялося, що крім Нього і Табачника, списку санкцій можуть виключити Олександра Януковича - сина колишнього президента. Санкції скасовують, оскільки Україна не може надати переконливі докази доцільності їх збереження.
Минулого року ЄС офіційно зняв санкції проти екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.