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Когда возобновятся международные авиаперевозки: Криклий назвал сроки и условия

Новина українською → Киев, Вторник 26 января 2021 08:13
Когда возобновятся международные авиаперевозки: Криклий назвал сроки и условия Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Международные авиаперевозки могут полностью возобновится с 2023 года. В этом году Украина может выйти на половину объемов авиаперевозок от 2019 года.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в 2020 году Украина вышла на менее чем треть - 28% объема перевозок пассажиров от показателей 2019 года. Криклий говорит, что ожидания и прогнозы постоянно меняются.

"Мы рассчитываем, что в этом году при условии, что все будет двигаться по прогнозируемой плоскости, если успешно пойдет программа по вакцинации и страны будут открываться, если не будут возникать очередные штаммы коронавируса или новые всемирные волны эпидемии, мы выйдем на половину объемов авиаперевозок от 2019 года", - отметил он.

Он напомнил, что 2019 год был самым успешным для авиации.

"Уже в 2022 году - примерно на три четверти, и тогда уже в 2023 году по таким прогнозам полностью восстановим тот объем, который был до пандемии", - отметил министр.

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что правительство не планирует вводить ограничения на международные авиасообщения. Рейсы в другие страны будут осуществлять в обычном режиме.

Также Украина пока не планирует запрещать авиасообщение с Британией из-за обнаружения новой мутации коронавируса.

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