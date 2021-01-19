"Северный поток-2" могут полностью отменить. Названо условие

Российская компания "Газпром" допускает приостановку реализации или полную отмену проекта "Северный поток-2". Это возможно в случае резкой смены политической ситуации в европейских странах.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на меморандум "Газпрома" к новому размещению бондов.

В документе говорится, что при реализации международных проектов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" компания продолжает сталкиваться с рисками изменения политической ситуации в различных регионах. Это, в свою очередь, приводит к смене позиций зарубежных партнеров и регулирующих органов по отношению к проектам.

"В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта", - говорится в меморандуме.

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