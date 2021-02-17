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ЕС удивлен стратегией России: предлагает "Спутник V", не вакцинировав свое население

Автор: РБК-Украина

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен удивлена стратегией России по вакцинации от COVID. В частности, почему Россия предлагает свою вакцину "Спутник V", когда в самой стране недостаточно вакцинированных.

Об этом она заявила на брифинге в Брюсселе, передает DW.

"Мы до сих пор удивляемся, почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз, но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения", - заявила фон дер Ляйен.

Она также добавила, что на этот вопрос Россия должна еще ответить. По ее словам, Москва должна подать полный пакет данных для регистрации "Спутника V" в Европейском союзе. А так как вакцина не производится в Европе, потребуется инспекция на российский завод.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета безопасности заявил, что распространение вакцин от COVID в мире несправедливо, и 130 стран до сих пор не получили вакцины.

Он также предложил странам "Большой двадцатки" создать группу по глобальной COVID-вакцинации.

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Новости Украины ЕвросоюзРоссийская Федерациявакцинация
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