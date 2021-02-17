Генсек ООН: распределение COVID-вакцин несправедливо, 130 стран еще не получили препарат
Распространение вакцин от COVID-19 в мире осуществляется несправедливо и неравномерно. Это может серьезно осложнить борьбу с пандемией.
"Мы должны добиваться того, чтобы все люди повсеместно имели возможность вакцинироваться как можно скорее. Однако прогресс в том, что касается вакцин, был в значительной степени неравномерным и несправедливым", - заявил он.
Генсек ООН отметил, что 75% прививок от коронавируса сделали лишь десять стран. При этом он добавил, что более 130 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.
Напомним, ранее сообщалось, что Мексика намерена подать Совбезу ООН жалобу на неравный доступ к вакцинам от COVID. Президент страны хочет, чтобы ООН решила проблему накопления вакцин и справедливости, чтобы "все страны имели возможность вакцинировать свое население".
Добавим, что в конце января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил прививку от коронавируса. Он описал 2020-й год, назвав его годом смерти, катастроф и отчаяния, и выразил надежду, что сейчас наступит год восстановления мира.