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Первую дозу вакцины от COVID получили почти 5% населения ЕС

Новина українською → Брюссель, Среда 17 февраля 2021 14:44
Первую дозу вакцины от COVID получили почти 5% населения ЕС Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Украина

В странах Европейского союза первую дозу вакцины от COVID получили почти 5% населения. Речь идет приблизительно о 22 млн вакцинированных.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"К настоящему времени Евросоюз получил 33 млн доз вакцин. Около 5% - 22 млн человек - уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек - двумя дозами", - сказала она.

Кроме того, еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис объявила, что Еврокомиссия подпишет второй контракт на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины Pfizer / BioNTech.

Напомним, ранее сообщалось, в Европейском союзе планируют ввести сертификаты о вакцинации от COVID, но этот документ будет отличаться от паспорта. Сертификат будет медицинским, в нем хотят указывать все данные, связанные с вакцинацией.

Также сообщалось, что ЕС и Всемирная организация здравоохранения помогут Украине с COVID-вакцинацией, выделив на это 40 млн евро.

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