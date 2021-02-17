Первую дозу вакцины от COVID получили почти 5% населения ЕС

В странах Европейского союза первую дозу вакцины от COVID получили почти 5% населения. Речь идет приблизительно о 22 млн вакцинированных.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"К настоящему времени Евросоюз получил 33 млн доз вакцин. Около 5% - 22 млн человек - уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек - двумя дозами", - сказала она.

Кроме того, еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис объявила, что Еврокомиссия подпишет второй контракт на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины Pfizer / BioNTech.