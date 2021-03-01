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США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 01 марта 2021 19:24
США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи Фото: Белый дом (flickr.com/stillwellmike)
Автор: РБК-Украина

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена приняла решение выделить Украине новый пакет военной помощи. Ее объем составит 125 млн долларов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

"Сегодня Министерство обороны объявляет о новом пакете в объеме 125 млн долларов по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности", - сказал он.

По словам Кирби, пакет включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь Украине сохранить территориальную целостность и обеспечить охрану границ.

Кроме того, выделенные деньги направлены на улучшение оперативной совместимости с НАТО.

Напомним, ранее Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине. Транш принят в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности.

Кроме того, в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект среди прочего также вошли военная помощь Украине.

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США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи
США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи
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