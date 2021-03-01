США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

"Сегодня Министерство обороны объявляет о новом пакете в объеме 125 млн долларов по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности", - сказал он.

По словам Кирби, пакет включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь Украине сохранить территориальную целостность и обеспечить охрану границ.

Кроме того, выделенные деньги направлены на улучшение оперативной совместимости с НАТО.