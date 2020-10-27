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Сийярто резко отреагировал на запрет въезда в Украину чиновникам Венгрии

Новина українською → Будапешт, Вторник 27 октября 2020 11:45
Сийярто резко отреагировал на запрет въезда в Украину чиновникам Венгрии Фото: Петер Сийярто (flickr.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы. Он назвал это решение жалким и чушью.

Об этом сообщает Reuters.

Он также назвал "недружественным шагом" это решение.

"Этим Украина посылает сигнал... что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", - сказал Сийярто.

Кроме того, он в своем видеообращении заявил, что Венгрия пока не получала официального уведомления о запрете.

Ukrán helyzet

Ukrán helyzet

Posted by Szijjártó Péter on Monday, October 26, 2020

По его словам, победа венгерских чиновников на местных выборах означает, что что мнение венгров следует учитывать относительно будущего Закарпатья.

Напомним, в день выборов Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу "Партия венгров Украины".

Отметим, вчера МИД вручил ноту протеста послу Венгрии в связи с незаконной агитацией на Закарпатье. МИД вновь призвал венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не вмешиваться во внутренние дела соседней страны.

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