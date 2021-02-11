ЕС начал обсуждение новых санкций против России из-за Навального, - Bloomberg

Европейский союз начал обсуждение возможных санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ни одна из стран-участниц ЕС не выступает против новых ограничений.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам двух европейских дипломатов, вчера послы стран ЕС уже обсуждали вопрос санкций. При этом ни один из них не возразил против этого предложения. Переговоры проходили в закрытом режиме.

Спикер Европейской комиссии Питер Стано отказался комментировать возможность новых санкций, заявив, что продолжается работа над возможными действиями. Но глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее отмечал, что предложит именно санкции.

Обсуждение санкций проходит после того, как на Борреля обрушилась критика за визит в Москву, поскольку министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал совместную пресс-конференцию, чтобы "унизить ЕС". Согласно дипломатической ноте, не менее 10 стран-участниц ЕС выразили разочарование визитом Борреля.