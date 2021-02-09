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Санкции против России: ЕС уже в феврале начнет подготовку новых мер

Новина українською → Брюссель, Вторник 09 февраля 2021 16:59
Санкции против России: ЕС уже в феврале начнет подготовку новых мер Фото: Жозеп Боррель (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз начнет подготовку новых санкций против России уже в феврале. Ожидается, что решение может быть принято весной.

Об этом с трибуны Европейского парламента заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, он после визита в Россию воспользуется своим правом и будет инициировать новые санкции.

"Мы будем обсуждать эти вопросы 22 февраля на заседании Совета глав МИД Европейского союза, а потом в марте на саммите. На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения", - отметил Боррель.

Напомним, ранее в Сенате США анонсировали обсуждение новых санкций против России за арест оппозиционера Алексея Навального и силовой разгон массовых протестов.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что при президентстве Джо Байдена США ужесточат санкции против России, а также усилят политическое и дипломатическое давление на Москву. По его мнению, санкции выйдут за пределы физических лиц.

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