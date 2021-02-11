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ЄС почав обговорення нових санкцій проти Росії через Навального, - Bloomberg

Автор: РБК-Україна

Європейський союз почав обговорення можливих санкцій проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Жодна з країн-учасниць ЄС не виступає проти нових обмежень.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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За словами двох європейських дипломатів, вчора посли країн ЄС вже обговорювали питання санкцій. При цьому жоден з них не заперечив проти цієї пропозиції. Переговори проходили в закритому режимі.

Речник Європейської комісії Пітер Стано відмовився коментувати можливість нових санкцій, заявивши, що триває робота над можливими діями. Але голова європейської дипломатії Жозеп Боррель раніше зазначав, що запропонує саме санкції.

Обговорення санкцій проходить після того, як на Борреля обрушилася критика за візит до Москви, оскільки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров використав спільну прес-конференцію, щоб "принизити ЄС". Згідно дипломатичної ноти, не менше 10 країн-учасниць ЄС висловили розчарування візитом Борреля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз в лютому розпочне підготовку нових санкцій проти Росії.

Крім того, у Брюсселі обговорять санкції проти Росії за порушення прав людини.

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