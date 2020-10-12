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В ЕС крайне обеспокоены продолжением боев в Нагорном Карабахе

Новина українською → Брюссель, Понедельник 12 октября 2020 08:50
В ЕС крайне обеспокоены продолжением боев в Нагорном Карабахе Фото: Жозеп Боррель (flickr.com/fotomaec)
Автор: Игорь Литвиненко

Европейский союз крайне обеспокоен продолжением боев в Нагорном Карабахе. В ЕС призвали все стороны конфликта, в том числе и внешние, соблюдать условия достигнутого перемирия.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает пресс-служба Совета Европы.

В ЕС приветствовали достигнутое перемирие и призвали воздержаться от действий, которые могут привести к новым жертвам.

"В этой связи мы с крайним беспокойством отмечаем сообщения о продолжающихся военных действиях, в том числе против гражданских объектов, а также о жертвах среди гражданского населения, и настоятельно призываем стороны обеспечить полное соблюдение соглашения на местах", - заявил Боррель.

В Евросоюзе призвали стороны начать переговоры под эгидой минской группы ОБСЕ без предварительных условий.

Напомним, Армения и Азербайджан в Москве согласовали совместный документ, согласно которому с 12:00 10 октября в Нагорном Карабахе объявлено перемирие.

Несмотря на это в Армении заявили, что после начала перемирия в Карабахе погибли не менее 5 мирных жителей.

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