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В ЄС вкрай стурбовані продовженням боїв в Нагірному Карабасі

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 12 жовтня 2020 08:50
В ЄС вкрай стурбовані продовженням боїв в Нагірному Карабасі Фото: Жозеп Боррель (flickr.com/fotomaec)
Автор: Игорь Литвиненко

Європейський союз вкрай стурбований продовженням боїв Нагірному Карабасі. У ЄС закликали всі сторони конфлікту, у тому числі і зовнішні, дотримуватися умови досягнутого перемир'я.

Про це заявив верховний представник ЄС по зовнішній політиці і політиці безпеки Жозеп Боррель, передає прес-служба Ради Європи.

В ЄС привітали досягнуте перемир'я і закликали утриматися від дій, які можуть призвести до нових жертв.

"У цьому зв'язку ми з крайнім занепокоєнням відзначаємо повідомлення про воєнних діях, в тому числі проти цивільних об'єктів, а також про жертви серед цивільного населення, і настійно закликаємо сторони забезпечити повне дотримання угоди на місцях", - заявив Боррель.

В Євросоюзі закликали сторони почати переговори під егідою мінської групи ОБСЄ без попередніх умов.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в Москві узгодили спільний документ, згідно з яким з 12:00 10 жовтня в Нагірному Карабасі оголошено перемир'я.

Попри це у Вірменії заявили, що після початку перемир'я в Карабасі загинули не менше 5 мирних жителів.

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