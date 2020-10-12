Меркель призвала соблюдать перемирие в Карабахе

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Баку и Ереван к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Она обсудила этот вопрос с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время телефонного разговора.

Об этом сообщает DW.

Меркель призвала возобновить переговоры минской группы относительно перемирия.

"Боевые действия должны быть немедленно прекращены, а предметные переговоры в рамках Минской группы (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, - ред.) возобновлены", - говорится в заявлении пресс-службы правительства.

Канцлер Германии также приветствовала соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, достигнутое Арменией и Азербайджаном в Москве, и подчеркнула, что оно "должно соблюдаться всеми сторонами".

Напомним, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров, прошедших в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе, согласно которому с 12:00 10 октября в регионе объявлено перемирие.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вернется за стол переговоров с Арменией, когда закончится фаза военного противостояния.