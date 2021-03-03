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Экс-министру транспорта Рудьковскому вручили подозрение по делу о похищении в 2012 году

Автор: Олег Черныш

Бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому вручили подозрение. Он подозревается в причастности к похищению топ-менеджера одной из газодобывающей компании в 2012 году

Об этом РБК-Украина источник в правоохранительных органах.

Подозрение экс-чиновнику было вручено только сегодня, поскольку его не было в Украине и он вернулся в Киев 3 марта.

Кроме подозрения Рудьковского также уведомили о ходатайстве по избранию меры пресечения.

Напомним, на прошлой неделе Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии резонансного похищения топ-менеджера одной из газодобывающей компании в 2012 году. К нему причастен экс-министр транспорта и связи Рудьковский.

По данным РБК-Украина, речь идет о депутате от "Слуги народа" Олеге Семинском. А заказчиком похищения, соответственно, был экс-министр Николай Рудьковский.

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