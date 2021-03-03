Экс-министру транспорта Рудьковскому вручили подозрение по делу о похищении в 2012 году

Бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому вручили подозрение. Он подозревается в причастности к похищению топ-менеджера одной из газодобывающей компании в 2012 году

Об этом РБК-Украина источник в правоохранительных органах.

Подозрение экс-чиновнику было вручено только сегодня, поскольку его не было в Украине и он вернулся в Киев 3 марта.

Кроме подозрения Рудьковского также уведомили о ходатайстве по избранию меры пресечения.