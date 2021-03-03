Екс-міністра транспорту Рудьковського вручено підозру у справі про викрадення у 2012 році

Колишньому міністру транспорту та зв'язку України Миколі Рудьковському вручили підозру. Він підозрюється у причетності до викрадення топ-менеджера однієї з газодобувної компанії у 2012 році
Про це РБК-Україна джерело в правоохоронних органах.
Підозра екс-чиновнику було вручено тільки сьогодні, оскільки його не було в Україні і він повернувся в Київ 3 березня.
Крім підозри Рудьковському також повідомили про клопотання щодо обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, минулого тижня Служба безпеки України повідомила про розкриття резонансного викрадення топ-менеджера однієї з газодобувної компанії у 2012 році. До нього причетний екс-міністр транспорту і зв'язку Рудьковський.
За даними РБК-Україна, мова йде про депутата від "Слуги народу" Олег Семінський. А замовником викрадення, відповідно, був екс-міністр Микола Рудьковський.