Двое судей КСУ выступили против решения по декларированию

Конституционный суд Украины принял решение по отмене ряда антикоррупционных норм и декларированию не единогласно. Данное решение не поддержали судьи Сергей Головатый и Василий Лемак.

Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

Отметим, скандальное решение выносила Большая палата Конституционного суда в составе 15 судей.

Однако судья Сергей Головатый проголосовал против, поскольку курс на евроинтеграцию Украины закреплен в Конституции, а, согласно международным обязательствам, борьба с коррупцией в Украине является одним из главных принципов. Он также ссылается на решение Европейского суда по правам человека, который пришел к выводу, что декларирование активов публичных лиц преследует легитимную цель, нужную демократическому обществу.

Головатый также отметил, что тезис о том, что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции якобы контролирует судебную ветвь власти, не имеет юридических оснований. Что касается отмены уголовной ответственности за недостоверное декларирование, он подчеркнул, что статья 366-1 Уголовного кодекса предусматривала наказание за декларирование заведомо недостоверных данных или умышленную не подачу декларации.

Судья Василий Лемак, в свою очередь, не поддержал решение КСУ, посчитав, что оно недостаточно обоснованно, а часть международных договоров Украины все-таки является источником толкования Конституции и ее ценностей.

Он также не согласился с оспариванием идеи криминализации недостоверного декларирования, поскольку мировой опыт свидетельствует об обратном. Он добавил, что КСУ, принимая скандальное решение, не дал парламенту времени для урегулирования вопроса, чтобы не допустить законодательной паузы.

Напомним, на этой неделе КСУ признал неконституционной ст.366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание недостоверное декларирование.

Также суд отменил право НАПК проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением закрыли доступ в Единый реестр электронных деклараций.