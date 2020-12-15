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Для доработки бюджета-2021: Рада объявила перерыв до 16:00

Автор: Юлия Струк

Верховная рада ушла на перерыв до 16:00. Народные депутаты должны привести документ в соответствие с принятыми изменениями в Бюджетный кодекс.

Об этом объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Вопросы, которые требуют доработки в связи с решениями, которые были приняты при рассмотрении №4100-д, их немного больше. Есть несогласованности, которые также надо учесть. Поступило предложение от представителей депутатских фракций и групп, чтобы мы объявили перерыв до 16:00 ", - отметил глава Рады.

За перерыв проголосовали 293 парламентария.

Напомним, Рада ранее приняла во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс в рамках государственного бюджета на 2021 год. За законопроект №4100-д ​​проголосовали 311 депутатов Рады.

В закон в сессионном зале включили ряд норм, которые профильный комитет отклонил при подготовке документа ко второму чтению.

Источник РБК-Украина в "Слуге народа" уверял, что в парламенте наберется достаточное количество голосов для принятия законопроекта о госбюджете на пленарном заседании парламента.

Собеседник отмечал, что голосов за принятие бюджета точно должно хватить, а само рассмотрение должно пройти относительно оперативно, не переходя в "бюджетную ночь".

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Новости Украины Верховная РадаДмитрий Разумковбюджет 2021