ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Денісова: процес обміну полоненими на Донбасі заморожено

Новость на русском → Донбас, Середа 20 січня 2021 17:04
Денісова: процес обміну полоненими на Донбасі заморожено Фото: Людмила Денісова (facebook com denisovaombudsman)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні процес обміну полоненими на Донбасі заморожено. Російська сторона відмовляється обговорювати його до виконання певних умов.

Про це на брифінгу заявила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, процес щодо обміну полоненими на сьогодні заморожено і нічого не відбувається.

"Я нещодавно, 3 грудня, спілкувалася з так званою уповноваженою ... так званої "Донецької народної республіки", ми обговорювали це питання. Нам потрібно рухатися в цьому напрямку...", - зазначила Денісова.

Вона додала, що це питання опрацьовується з віце-прем'єром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, раніше Денісова після розмови з "омбудсменом ДНР" Дариною Морозовою заявляла, що окупанти налаштовані на організацію процесу обміну полоненими. Вона також зазначала, що щодо обміну є технічні питання, які треба погодити.

Представник Донецька в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш говорив, що обмін полоненими заблоковано, оскільки бойовики вимагають процесуальної очистки 9 осіб, які передали на окупований Донбас у рамках минулого обміну. За його словами, це неможливо, оскільки вони фізично не перебувають на підконтрольній території України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас обмін полоненими Денисова
NEWS
У Мадриді стався потужний вибух
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин У Мадриді стався потужний вибух
DAILY
Важке прощання. Як Трамп йде з посади президента США і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Важке прощання. Як Трамп йде з посади президента США і чого чекати далі