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Боевики "ДНР" настроены на организацию обмена пленными, - Денисова

Новина українською → Донецкая область, Четверг 03 декабря 2020 15:56
Боевики "ДНР" настроены на организацию обмена пленными, - Денисова Фото: встреча Людмилы Денисовой с представителями "ДНР" (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что боевики так называемой "ДНР" настроены на организацию процесса обмена пленными с Украиной. Вопрос обмена пленными она сегодня обсудила с представителем "ДНР" Дарьей Морозовой.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена, сейчас по обмену пленными есть технические вопросы, которые требуют уточнения.

"Но в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса", - уточнила она.

Кроме того, стороны обсудили вопрос передачи на подконтрольную Украине территорию 300 осужденных, которые находились в местах лишения свободы в начале войны. Украина хочет, чтобы эти лица отбывали наказание не на оккупированной территории.

"Это можно будет реализовать после окончания пандемии", - добавила Денисова.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук называл количество человек, которых подготовили к обмену пленными. Однако он отмечал, что боевики, со своей стороны, не готовятся к обмену.

Также РБК-Украина писало, что представительница "ДНР" Морозова выдвинула Украине условие для обмена пленными.

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