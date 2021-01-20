Оккупанты передадут Украине 9 человек: названы сроки и маршрут  

Представители оккупационной власти отдельных районов Донбасса передадут Украине в одностороннем порядке 9 человек. Их могут освободить уже сегодня-завтра.

Об этом на брифинге заявила омбудсмен Людмила Денисова.

Она также отметила, что оккупанты передадут "посреднику" людей, которые незаконно удерживаются.

"В СИЗО Луганска доставили трех человек, которых готовят к передаче, в Донецке еще шесть. Их сейчас кормят, моют, предоставляют медицинскую помощь и приводят в опрятный вид. Я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту Луганск - Донецк - Ростов-на-Дону - Минск - Киев", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен добавила, что не может назвать имена этих людей, пока они не доставлены в Украину.

Напомним, ранее боевики заявили, что передадут нескольких женщин, пожилых и больных лиц, которые не воевали в составе украинских войск. Они подчеркнули, что передачу следует рассматривать как "жест гуманизма и милосердия" в преддверии одного из главных христианских праздников - Крещения Господнего.

Также сообщалось, что Украина просит ОБСЕ помочь с обменом пленными и движением через КПВВ.