ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Оккупанты передадут Украине 9 человек: названы сроки и маршрут  

Новина українською → Донбасс, Среда 20 января 2021 16:47
Оккупанты передадут Украине 9 человек: названы сроки и маршрут   Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Представители оккупационной власти отдельных районов Донбасса передадут Украине в одностороннем порядке 9 человек. Их могут освободить уже сегодня-завтра.

Об этом на брифинге заявила омбудсмен Людмила Денисова.

Она также отметила, что оккупанты передадут "посреднику" людей, которые незаконно удерживаются.

"В СИЗО Луганска доставили трех человек, которых готовят к передаче, в Донецке еще шесть. Их сейчас кормят, моют, предоставляют медицинскую помощь и приводят в опрятный вид. Я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту Луганск - Донецк - Ростов-на-Дону - Минск - Киев", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен добавила, что не может назвать имена этих людей, пока они не доставлены в Украину.

Напомним, ранее боевики заявили, что передадут нескольких женщин, пожилых и больных лиц, которые не воевали в составе украинских войск. Они подчеркнули, что передачу следует рассматривать как "жест гуманизма и милосердия" в преддверии одного из главных христианских праздников - Крещения Господнего.

Также сообщалось, что Украина просит ОБСЕ помочь с обменом пленными и движением через КПВВ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс обмен пленными Денисова
NEWS
До +8: в Украину идет резкое потепление
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей До +8: в Украину идет резкое потепление
DAILY
Тяжелое прощание. Как Трамп уходит с должности президента США и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тяжелое прощание. Как Трамп уходит с должности президента США и чего ждать дальше