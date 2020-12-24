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Дело Татарова передали на расследование в СБУ

Автор: Олег Черныш

Дело замглавы Офиса президента Олега Татарова передали на расследование в Службу безопасности Украины. До этого дело вели детективы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"Офис генпрокурора изменил подследственность и передал уголовное производство в СБУ", - сообщил источник.

По его словам, данное решение было принято во исполнение вердикта Печерского районного суда Киева.

Напомним, именно НАБУ объявило Татарову о подозрении в возможной причастности к коррупции. Следствие утверждает, что он на должности в строительной компании "УкрБуд" якобы был причастен к предоставлению взятки за заключение судебного эксперта по делу об афере с квартирами для военных Национальной гвардии.

Сегодня Высший антикоррупционный суд должен рассмотреть меру пресечения. Антикоррупционные органы просили арестовать его с возможностью выхода под залог на 10 млн гривен.

В деле фигурируют также застройщик Максим Микитась и судебный эксперт Константин Дубонос. Якобы через Татарова последнему передали паркоместо, за что тот внес недостоверные данные в экспертизу, занизив стоимость жилого комплекса на Печерске.

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