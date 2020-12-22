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Суд рассмотрит арест Татарова 24 декабря, САП просит 10 млн гривен залога

Новина українською → Киев, Вторник 22 декабря 2020 17:49
Суд рассмотрит арест Татарова 24 декабря, САП просит 10 млн гривен залога Фото: Олег Татаров (slidstvo info)
Автор: Олег Черныш

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассмотрит арест замглавы Офиса президента Олега Татарова на этой неделе. Заседание состоится 24 декабря.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение назначено на 24 декабря на 12:30", - рассказали в пресс-службе суда.

Также сообщается, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро просят об аресте Татарова с залогом 10 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Татаров сложил полномочия замглавы Офиса президента на время следствия.

На прошлой неделе ему объявили подозрение в причастности к коррупции. По данным антикоррупционных органов, он, работая в строительной компании "УкрБуд", мог быть причастен к предоставлению взятки за недостоверное заключение судебного эксперта по делу об афере с квартирами для военных Национальной гвардии.

В этом деле фигурируют застройщик Максим Микитась и судебный эксперт Константин Дубонос. Якобы через Татарова последнему было передано паркоместо, за что тот внес недостоверные данные в экспертизу, занизив стоимость жилого комплекса на Печерске.

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