Данилов о закрытии каналов: есть понимание информационного терроризма

Блокировка телеканалов, принадлежащих Тарасу Козаку, является тщательно подготовленным шагом. Эти медиаресурсы занимались информационным терроризмом.

Об этом в ходе брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он отметил, что вопросом деятельности Козака и его телеканалов в СНБО занимались еще с момента его назначения на должность в октябре 2019 года. Потому нынешние санкции были тщательно подготовлены и обоснованны.

"С октября 2019 года, когда меня назначили секретарем СНБО, мы сразу начали отрабатывать документы, которые получили в наследство. Я могу сказать, что готовить такие документы нужно тщательно, тщательно изучать. И нужно иметь 100% основания, чтобы принимать такое решение. И если кто-то считает, что это можно сделать за один день, глубоко ошибается", - сказал Данилов.

Он также подчеркнул, что деятельность каналов 112-й, Zik и NewsOne могла потенциально привести к ситуации, которая сложилась на Донбассе и дала толчок для российской агрессии.

"Что касается закрытия каналов и введения санкций. Я в Луганске собственными глазами с 1994 года видел ползучую языковую оккупацию, дестабилизацию ситуации, и мы видим последствия того, что сегодня там происходит. Мы не можем допустить того, чтобы это происходило по всей стране", - отметил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины направит в компанию YouTube решение СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина". Украина будет просить закрыть их страницы на YouTube.

Напомним, что Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний.

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал РБК-Украина, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы возобновить вещание.