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ВАКС отказал в заочном аресте Януковича по делу "Межигорья"

Новина українською → Киев, Вторник 19 января 2021 16:49
ВАКС отказал в заочном аресте Януковича по делу "Межигорья" Фото: Виктор Янукович (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины не удовлетворила ходатайство прокурора о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича. Речь идет о деле о незаконном присвоении Януковичем резиденции "Межигорье".

Судебное заседание транслировалось в YouTube.

Коллегия судей решила оставить в силе решение суда первой инстанции от 26 октября 2020 года об отказе в заочном аресте Януковича.

"Коллегия судей постановила, апелляционную жалобу прокурора ... на решение судьи ВАКС оставить без удовлетворения. Постановления следственного судьи от 26 октября 2020 года оставить без изменений", - сказал председательствующий судья.

Напомним, в октябре прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура просила ВАКС заочно арестовать Януковича в деле о присвоении "Межигорья". Тогда суд не удовлетворил ходатайство, а САП планировала подать апелляцию.

Добавим, 24 января 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Судебный приговор вступил в силу 2 октября 2020 года.

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