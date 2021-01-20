Чаепития не будет: как Трамп покидает Белый дом

Действующий президент США Дональд Трамп покидает Белый дом, не поздравив Джо Байдена перед инаугурацией. Он проигнорировал традицию утреннего чаепития президентов, а также отказался предоставить Байдену правительственный самолет.

Об этом пишет Daily Mail.

Чаепития не будет, Трампа на инаугурации - тоже

Вопреки многолетней традиции семейство Трампов не пригласило Байденов на утреннее чаепитие. Дочь избранного президента Эшли Байден уже выразила сожаление, что первая леди Меланья Трамп не провела экскурсию по Белому дому.

Отметим, в 2017 году уходящий президент и первая леди США - Барак и Мишель Обама устроили для Трампов прием с чаепитием в Овальном кабинете, после чего все вместе отправились на инаугурацию.

Сам Дональд Трамп практически сразу после поражения на выборах заявлял, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена. Впервые за полтора века уходящего лидера не будет на инаугурации.

Согласно традиции, первая леди проводит символическую передачу жилых помещений Белого дома и устраивает чаепитие. Эта традиция берет начало в 1953 году, когда Бесс Трумэн впервые проведя экскурсию для Мейми Эйзенхауэр.

Трамп не дал Байденам правительственный самолет

Как выяснилось, сегодня утром семья Байдена летела чартерным рейсом, который удалось выкупить буквально в последний момент. Это произошло по той причине, что Трамп отказался предоставить правительственный борт и намерен отправиться на нем в свое имение.

Байден совершил короткий перелет из Делавэра в Вашингтон на частном Boeing-737. Издание пишет, что, приземлившись на базе "Эндрюс", чета Байденов прошла мимо правительственного самолета Air Force One, который не предоставил действующий президент.

Это могло восприняться как очередное оскорбление, поскольку Обама в январе 2017 года отправил за новым президентом самолет в Нью-Йорк.

Когда Трамп покинет Белый дом

Трамп уедет из Белого дома в 08:00 по восточному времени (15:00 по Киеву) за четыре часа до инаугурации Байдена. Ожидается, что он отправится в свое имение в Палм-Бич, штат Флорид.

Перед этим он на базе "Эндрюс" проведет свою церемонию прощания и на самолете Air Force One вылетит домой. Также отмечается, что Трамп мог специально рассчитать время, чтобы этот самолет еще сохранил позывной президентского борта.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп хочет создать свою политическую партию, поскольку разочаровался в республиканцах.

Подробнее о сегодняшних событиях читайте в материале РБК-Украина "День инаугурации: как проходит передача власти от Трампа к Байдену".