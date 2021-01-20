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Трамп хочет создать свою политическую партию, - WSJ

Новина українською → Вашингтон, Среда 20 января 2021 10:07
Трамп хочет создать свою политическую партию, - WSJ Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Анастасия Рокитна

Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии. Он предложил ее назвать Патриотической партией.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, у него начались конфликты в середине Республиканской партии, в частности с Митчем Макконнеллом, который обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Вашингтоне 6 января.

Белый дом отказался от комментариев WSJ. По данным издания, пока неизвестно будет ли новая партия.

Отметим, основными партиями в США являются Демократическая и Республиканская. Дональд Трамп республиканец, однако после событий в США 6 января отношения с партией ухудшились.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует эффектно покинуть пост президента США. Он планирует собрать митинг своих сторонников, также в его честь будет организован оружейный салют из 21 орудия.

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