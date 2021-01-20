День инаугурации: как проходит передача власти от Трампа к Байдену

Сегодня, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена. Как проходит передача власти от действующего президента Дональда Трампа к Байдену, в материале РБК-Украина.

Трамп может улететь с "ядерным чемоданчиком"

Действующий президент США Дональд Трамп 20 января отбудет из Вашингтона во Флориду вместе с "ядерным чемоданчиком", пишет CNN.

Обычно при введении в должность нового президента "ядерный чемоданчик" передается его военному помощнику во время присяги. Но в этом году передача пройдет в новом формате, так как Трамп отказался присутствовать на мероприятии.

Байден заплакал во время речи перед отъездом на инаугурацию

Сегодня он произнес прощальную речь в его родном штате Делавэр. Во время речи он не сдержал слез на словах об умершем сыне Джо.

"Когда я умру, Делавэр будет вписан в мое сердце, и в сердца всех нас, всех Байденов", - сказал он.

Трамп хочет создать Патриотическую партию

Действующий президент США Дональд Трамп испортил отношения в Республиканской партии после беспорядков в Капитолии. Он предложил своим сторонникам создать новую партию. Однако, пока неизвестно будет ли она, пише издание The Wall Street Journal.

Кто будет сопровождать Байдена на Арлингтонском кладбище

Байден приедет на Арлингтонское кладбище около 21:25 по Киеву после присяги у Капитолия (в 19:00 по Киеву), и именно оттуда отправится в Белый дом.

Экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон присоединятся к Джо и Джилл Байденам 20 января во время посещения Могилы неизвестного солдата.

Как в Вашингтоне готовятся к инаугурации

Так выглядел центр Вашингтона поздним вечером 19 января, накануне инаугурации 46-го президента США. На Национальной алле установили 200 тысяч американских флагов.

Фото: подготовка к инаугурации (twitter.com/NationalMallNPS)

Где можно посмотреть

В Украине это событие будет транслировать "Суспильное". Церемонию можно будет посмотреть как в прямом эфире на телеканале, так и присоединиться к стриму на страницах UA: ПЕРШИЙ в социальных сетях, а также в мобильном приложении suspilne.tv.

Отметим, как Трамп уходит с должности президента США и чего ждать дальше, можно узнать подробнее в материале РБК-Украина.