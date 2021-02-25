ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дело ПриватБанка: суд оставил топ-менеджера Яценко под стражей

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 03:44
Дело ПриватБанка: суд оставил топ-менеджера Яценко под стражей Фото: Владимир Яценко (facebook Владимир Яценко)
Автор: Артур Родивилов

Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения в виде содержания под стражей предварительно будет действовать до 22 апреля 2021 включительно.

Заседание транслировалось ВАКС.

Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен.

Адвокаты утверждали, что Яценко вылетел из Днепра в Вену на плановый осмотр у врача, но не назвали диагноз. По их словам, справка была выдана австрийским врачом еще 2 февраля.

Яценко якобы планировал вернуться в Украину, поскольку 25 февраля он с женой и детьми должен был лететь на отдых на Мальдивы - защита предоставила билеты и ваучеры на отдых, который должен был длиться до 13 марта. Все это, по словам адвоката, "полностью" разваливает утверждение прокуроров о том, что Яценко хотел бежать из Украины.

Поездка к врачу в Вену, отмечается, должна была быть двенадцатой за последние годы.

Напомним, на этой неделе Владимира Яценко украинские правоохранители буквально сняли с чартерного рейса, когда он уже летел из Днепра в Вену. Но самолет развернули, посадили в Борисполе, после чего стало известно о том, что Яценко готовили подозрение.

На сегодня, помимо него, подозрения объявили бывшему главе правления банка Александру Дубилету, а также экс-начальнику департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной. При этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает, что это только начало и в деле "ПриватБанка" скоро будут новые подозрения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика ПриватБанк банки
NEWS
В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает
В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает
DAILY
Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой