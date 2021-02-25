Дело ПриватБанка: суд оставил топ-менеджера Яценко под стражей

Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения в виде содержания под стражей предварительно будет действовать до 22 апреля 2021 включительно.

Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен.

Адвокаты утверждали, что Яценко вылетел из Днепра в Вену на плановый осмотр у врача, но не назвали диагноз. По их словам, справка была выдана австрийским врачом еще 2 февраля.

Яценко якобы планировал вернуться в Украину, поскольку 25 февраля он с женой и детьми должен был лететь на отдых на Мальдивы - защита предоставила билеты и ваучеры на отдых, который должен был длиться до 13 марта. Все это, по словам адвоката, "полностью" разваливает утверждение прокуроров о том, что Яценко хотел бежать из Украины.

Поездка к врачу в Вену, отмечается, должна была быть двенадцатой за последние годы.