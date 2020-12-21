Буславец написала заявление на увольнение из Минэнерго

Первый заместитель министра энергетики Украины Ольга Буславец написала заявление на увольнение с занимаемой должности. Комментировать причины своего решения она отказалась.
О решении подать в отставку Буславець сообщила на своей странице в Facebook.
Она также опубликовала фотографию своего заявления.
"Прошу уволить меня с должности первого заместителя министра энергетики Украины с 22 декабря 2020", - говорится в документе.
Напомним, 16 апреля Кабинет министров назначил Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - исполняющего обязанности министра. Она исполняла обязанности министра до 20 ноября.
Как писало РБК-Украина, сегодня бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал декларацию в качестве кандидата на должность первого заместителя министра энергетики.
Добавим, на прошлой неделе Рада провалила назначение Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.