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Буславец написала заявление на увольнение из Минэнерго

Автор: Дмитрий Левицкий

Первый заместитель министра энергетики Украины Ольга Буславец написала заявление на увольнение с занимаемой должности. Комментировать причины своего решения она отказалась.

О решении подать в отставку Буславець сообщила на своей странице в Facebook.

Она также опубликовала фотографию своего заявления.

"Прошу уволить меня с должности первого заместителя министра энергетики Украины с 22 декабря 2020", - говорится в документе.

Напомним, 16 апреля Кабинет министров назначил Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - исполняющего обязанности министра. Она исполняла обязанности министра до 20 ноября.

Как писало РБК-Украина, сегодня бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал декларацию в качестве кандидата на должность первого заместителя министра энергетики.

Добавим, на прошлой неделе Рада провалила назначение Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

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