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Кабмин сменил главу Министерства энергетики

Новина українською → Киев, Пятница 20 ноября 2020 18:08
Кабмин сменил главу Министерства энергетики Фото: Ольга Буславец (mpe.kmu.gov.ual)
Автор: Александр Белоус

Буславец лишилась поста главы министерства

Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября освободил Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды. Вместо нее назначен Юрий Николаевич Бойко.

Об этом написал представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

По его информации, на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял два проекта постановлений относительно таких кадровых решений:

  • о признании утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины от 3 июня 2020 №604 (о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец);
  • о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды Украины на Юрий Бойко (заместитель министра энергетики).

Кабмин сменил главу Министерства энергетики

Напомним, 16 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и зашиты окружающей среды - исполняющего обязанности министра.

Отметим, 30 марта вопрос о назначении Ольги Буславец на должность министра энергетики сняли с рассмотрения в Верховной раде. Как заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, по этому вопросу пришло письмо от президента Владимира Зеленского.

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