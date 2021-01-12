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В Берлине началась встреча советников лидеров "нормандской четверки"

Новина українською → Берлин, Вторник 12 января 2021 15:02
В Берлине началась встреча советников лидеров "нормандской четверки" Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 12 января, в столице Германии Берлине начались переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки". В частности, Украины, России, Германии и Франции.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Встреча советников проходит в Ведомстве канцлера Германии.

На встрече планируют обсудить реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования ситуации в Донбассе.

Отметим, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что встреча политических советников "нормандской четверки" может пройти до конца января. Он надеется, что встреча даст импульс для разведения войск еще на четырех участках, а также дальнейшего разминирования на Донбассе.

Напомним, Ермак прибыл в Берлин на встречу советников "нормандской четверки".

Кроме того, представитель России в переговорах Дмитрий Козак также прибыл в Берлин.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил успехи переговорного процесса по Донбассу с парадоксом кота Шредингера. По его словам, успех одновременно есть, и его нет.

Он также считает, что потенциал нормандского формата переговоров еще не исчерпан.

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