Беларусь и Россия утвердили план совместной охраны границ

Военные Беларуси и Российской Федерации утвердили план двустороннего сотрудничества на 2021 год. В частности, они договорились о совместной охране границ Союзного государства.

Об этом сообщает "БелТА".

Сегодня прошло заседание совместной коллегии Министерств обороны Беларуси и России.

Подписаны постановления о проведении совместных специальных учений, о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО.

Стороны подписали ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление военного сотрудничества России и Беларуси.

Напомним, в украинском СНБО заявили, что Российская Федерация после 1 ноября может ввести свои войска в Беларусь.

При этом у президента РФ Владимира Путина ранее заявляли, что пока не видят смысла во введении войск в Беларусь. Российскому президенту не потребуется согласие Совета Федерации, если он примет решение ввести войска в Беларусь.