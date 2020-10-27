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Білорусь і Росія затвердили план спільної охорони кордонів

Автор: Анастасия Рокитна

Військові Білорусі та Російської Федерації затвердили план двосторонньої співпраці на 2021 рік. Зокрема, вони домовилися про спільну охорону кордонів Союзної держави.

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Про це повідомляє "БелТА".

Сьогодні пройшло засідання спільної колегії Міністерств оборони Білорусі та Росії.

Підписано постанови про проведення спільних спеціальних навчань, про спільну охорону зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі в рамках Єдиної регіональної системи ППО.

Сторони підписали низку документів, спрямованих на подальший розвиток і поглиблення військового співробітництва Росії та Білорусі.

Нагадаємо, в українському РНБО заявили, що Російська Федерація після 1 листопада може ввести свої війська в Білорусь.

При цьому у президента РФ Володимира Путіна раніше заявляли, що поки не бачать сенсу у введенні військ в Білорусь. Російському президенту не потрібна згода Ради Федерації, якщо він прийме рішення ввести війська в Білорусь.

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